В МИД РФ назвали похищение журналистки Курбатовой провокацией

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что похищение в Киеве журналистки Анны Курбатовой и её принудительная депортация в Россию является целенаправленной провокацией. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"По линии Посольства России в Киеве предприняты все необходимые меры для прояснения ситуации вокруг российской журналистки, защиты ее прав и интересов. В МИД Украины и правоохранительные органы направлены официальные ноты и обращения. Запросили соответствующую информацию и в Посольстве Украины в Москве", — говорится в заявлении.