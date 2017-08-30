В МИД РФ назвали похищение журналистки Курбатовой провокацией
В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что похищение в Киеве журналистки Анны Курбатовой и её принудительная депортация в Россию является целенаправленной провокацией. Об этом сообщается на сайте
ведомства.
"По линии Посольства России в Киеве предприняты все необходимые меры для прояснения ситуации вокруг российской журналистки, защиты ее прав и интересов. В МИД Украины и правоохранительные органы направлены официальные ноты и обращения. Запросили соответствующую информацию и в Посольстве Украины в Москве", — говорится в заявлении.
В среду, 30 августа, появилась информация, что журналистку схватили
в Киеве неизвестные, посадили в машину и увезли. Она была депортирована в Россию с запретом на въезд в страну на три года. Курбатова уже пересекла украинско-российскую границу.