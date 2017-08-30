В Киеве похитили корреспондента "Первого канала" (обновлено)



В Киеве похитили корреспондента "Первого канала" Анну Курбатову. Об этом сообщает Live

В среду, 30 августа, специального корреспондента увезли от офиса в неизвестном направлении. Информацию подтвердили в редакции "Первого канала".



Ранее ей неоднократно поступали угрозы в связи с освещением событий на Украине. Во время последней командировки в Киев Анна Курбатова освещала празднование Дня независимости страны, а также работала на торжественном параде с участием военнослужащих НАТО.

По сообщению ТАСС , её имя внесли в раздел "Чистилище" запрещённого в России сайта "Миротворец". Подробности уточняются.

Кстати, в список "Миротворца" внесён и директор ГТРК "Калининград" Николай Долгачёв, работавший на Украине в качестве военного корреспондента ВГТРК.

Обновлено от 15.11