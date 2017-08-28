СМИ: Финляндия запретила "Крузенштерну" посетить Аландские острова

Власти Финляндии не разрешили российскому барку "Крузенштерн" посетить в конце сентября Аландские острова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на газету Hufvudstadsbladet

Запрет вынес генштаб сил обороны Финляндии. Паруснику не позволили зайти в порт города Маарианхамина с 18 по 20 сентября. Аландские острова являются автономной провинцией Финляндии. Иностранным судам нужно разрешение, чтобы посещать территорию страны.

Издание отмечает, что визит "Крузенштерна" совпал с российскими военными учениями "Запад-2017". Финляндия не прокомментировала запрет на посещение парусником Аландских островов. По мнению эксперта по вопросам безопасности в Финляндии Томаса Риза, причиной инцидента могло быть желание России "проверить Финляндию".