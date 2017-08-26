Евгения Гришковца за концерты в Крыму внесли в список лиц "Миротворец"

Евгений Гришковец, российский и калининградский актёр и режиссёр, попал в список лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины. Об этом сообщает "РИА Новости"

В базу данных "Миротворец" Гришковца внесли за концертную деятельность в Крыму, "сознательное нарушение государственной границы Украины" и "поддержку военной агрессии РФ против Украины". Житель Калининграда оказался в одном списке с юмористом Евгением Петросяном, Сергеем Безруковым и группой Scooter.

Украинский сайт "Миротворец" известен публикацией данных журналистов, ополченцев из самопровозглашённых республик ЛНР и ДНР. В базу данных сайта входит широкий круг людей, которых его авторы считают врагами страны.