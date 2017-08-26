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Евгения Гришковца за концерты в Крыму внесли в список лиц "Миротворец"

17:05
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Евгений Гришковец, российский и калининградский актёр и режиссёр, попал в список лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины. Об этом сообщает "РИА Новости".
 
В базу данных "Миротворец" Гришковца внесли за концертную деятельность в Крыму, "сознательное нарушение государственной границы Украины" и  "поддержку военной агрессии РФ против Украины". Житель Калининграда оказался в одном списке с юмористом Евгением Петросяном, Сергеем Безруковым и группой Scooter.
 
Украинский сайт "Миротворец" известен публикацией данных журналистов, ополченцев из самопровозглашённых республик ЛНР и ДНР. В базу данных сайта входит широкий круг людей, которых его авторы считают врагами страны.
 
13 марта Гришковец назвал литовцев, которые говорят о возможной военной агрессии со стороны Калининградской области, дураками и подонками. При этом он отметил, что литовцы и поляки — хорошие соседи.

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