Гришковец назвал литовцев, которые говорят о нападении России, дураками и подонками

Писатель и режиссёр Евгений Гришковец назвал литовцев, которые говорят о возможной военной агрессии со стороны Калининградской области, дураками и подонками. Об этом он рассказал во время онлайн-презентации туристического продукта региона с выставки "Интурмаркет-2017" в понедельник, 13 марта.
По словам Гиршковца, на одной из пресс-конференций в Литве он признался, что не уважает литовцев, и объяснил он своё мнение тем, что плохо относится к их президенту Дале Грибаускайте из-за её "оголтелых" обвинений в адрес России.
"Если вы всерьёз можете полагать и верить в то, что со стороны Калининградской области на вас могут напасть — вот мы, — если всерьёз верите, то дураки. А если изображаете, подыгрываете более "большим" и "взрослым" странам Евросоюза, изображаете страх, то вы подонки. А дураков и подонков я не очень уважаю", — объяснил Гришковец.
При этом он отметил, что литовцы и поляки — хорошие соседи. А также что ни он, ни другие жители региона не чувствуют себя в опасности из-за того, что Калининградская область находится в окружении стран НАТО.
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