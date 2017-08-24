Литва призвала США начать поставки летального оружия на Украину

США и другие члены НАТО должны помочь Украине поставками оружия. Как сообщает ТАСС , с таким заявлением выступил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

"Помощь со стороны США должна быть не только символической, но и поставками специфического оружия, которое помогло бы нейтрализовать современное российское вооружение, имеющееся в Донбассе", — заявил Кароблис.

Министр выразил надежду на то, что рано или поздно Вашингтон примет такое решение. По его словам, примеру США последуют и другие страны. Он напомнил, что Литва остаётся единственной страной НАТО, которая два года назад передала Украине "элементы вооружения". По словам главы минобороны Украины, это было летальное вооружение советского производства.