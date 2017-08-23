В Польше возбудили уголовное дело против экс-президента Леха Валенсы

В отношении бывшего президента Польши Леха Валенсы возбудили уголовное дело в связи с дачей ложных показаний. Об этом сообщает РБК.

Дело открыл польский Институт национальной памяти. Он обвиняет Валенсу в даче ложных показаний в ходе следствия, касающегося возможной фальсификации документов Службой безопасности Польской Народной Республики. Речь идёт о папке агента Болека, которым, по мнению некоторых экспертов, мог быть сам Валенса. Экс-президент отвергает обвинения. По его словам, документы из папки — фальшивка, а подписи в них принадлежат другому человеку. Тем не менее в конце июня сотрудники Института национальной памяти пришли к выводу, что более 50 документов периода 1970–1976 годов написаны или подписаны Лехом Валенсой.

Ранее стало известно о том, что бывшего президента Польши, лидера профсоюза "Солидарность" Леха Валенсу подозревают в публикации секретных государственных документов. Валенса опроверг обвинения в свой адрес.