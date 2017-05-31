Экс-президент Польши подозревается в публикации секретных документов
Лех Валенса
Кадр видеозаписи с сайта youtube.com
Бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира, лидер профсоюза "Солидарность" Лех Валенса подозревается в публикации секретных государственных документов. Об этом сообщает
телеканал TVN 24.
Прокурор окружного ведомства города Зелёна-Гура Анджей Стефановский рассказал, что расследование началось 15 мая. С заявлением в ведомство обратилось Агентство по внутренней безопасности. Экс-президент Польши подозревается в публикации документа управления госбезопасности от 1990 года с пометкой "секретно" в переписке руководителей управления того времени. В сообщениях речь шла о покупке МВД участка рядом с дачей Валенсы, чтобы следить за ним.
Бывшему польскому лидеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет. Сам Лех Валенса обвинения в свой адрес опровергает.
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