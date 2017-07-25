Совет депутатов Балтийска утвердил Сергея Мельникова главой администрации округа

Во вторник, 25 июля, совет депутатов Балтийска утвердил Сергея Мельникова в должности главы администрации Балтийского м. о. Об этом сообщила Светлана Стегниенко, главный редактор газеты "Вестник Балтийска".

За это решение депутаты проголосовали единогласно. На пост главы администрации Балтийского муниципалитета было четыре кандидата.