Сергей Мельников назначен и.о. главы администрации Балтийского муниципального района
Сергей Мельников
Фото из архива Клопс.Ru
В понедельник, 20 марта, экс-заместитель главы администрации Калининграда Сергей Мельников был назначен на должность и.о. главы администрации Балтийского муниципального района. Об этом Клопс.Ru сообщил Глава Балтийского района Николай Плюгин.
Заседание совета депутатов состоялось в понедельник, 20 марта. За назначение Мельникова проголосовали едногласно.
На этой должности Мельников сменил Людмилу Коточигову. Ранее о назначении сообщали различные источники
. Слухи о назначении подтверждал и врио губернатора Антон Алиханов. Он отмечал, что Сергей Мельников работает эффективно и его опыт может пригодиться в Балтийске.
Отметим, что на официальном сайте администрации Балтийского муниципального районе пока не появилось информации о назначении.
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