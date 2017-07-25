Султанову отказали в регистрации кандидатом на пост губернатора Калининградской области

Региональная избирательная комиссия отказала Владимиру Султанову в регистрации кандидатом на пост губернатора Калининградской области. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе избиркома.

Султанов, выдвинутый от партии КПСС, не предоставил необходимого набора документов. На заседании избирательной комиссии приняли решение отказать ему в регистрации.

На том же заседании зарегистрировали в качестве кандидата на губернаторские выборы Екатерину Тимофееву. Она выдвинута региональным отделением экологической партии "Зелёные".

Выборы губернатора в Калининградской области запланированы на 10 сентября. В этот день глав регионов будут выбирать в 14 областях страны.