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Посол Польши о сносе памятников: россияне ошибочно отождествляют коммунизм и советскую армию

24 июля 201720:21
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Посол Польши в РФ Влодзимеж Марчиняк заявил, что россияне неверно воспринимают польский закон о декоммунизации, в частности, в сфере охраны советских памятников. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на радиостанцию "Говорит Москва".
 
По словам Марчиняка, недавно принятые в закон поправки должны защитить захоронения советских солдат и памятники воинам-освободителям.
 
"Это очень важное нововведение — чтобы снять все опасения о демонтаже памятников на кладбищах и в мемориальных местах, в поправках именно это запрещается. Этот закон уточняет и заужает степень применения его на практике", — рассказал посол.
 
Согласно польскому послу, в России чрезмерно отождествляют коммунизм и советскую армию, перенося одно на другое. "То есть, если мы принимаем закон о запрете пропаганды коммунизма, в России ошибочно подразумевают, что имеется в виду память о советской армии и советских солдатах", — заявил дипломат.
 
Посол напомнил, что на территории Польши находится больше 1900 кладбищ и мемориальных мест в честь советским воинам. Они находятся под охраной государства, исправно ремонтируются и обновляются.
 
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о декоммунизации, согласно которому может быть убрано до пятиста мемориальных захоронений и памятников. Закон также запрещает называть улицы, дома и мосты в честь деятелей коммунистической эпохи.

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5 комментариев Правила комментирования

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rad4en
rad4en #
24 июля 201720:42
Мы  сами разберемся что мы отождествляем.а то что это все русофобия -это факт .это ваша благодарность за освобождение Польши .-погибли более 600000 советских солдат .Время идет и времена меняются на смену мракобесам придут более вменяемые люди.
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PetWin60814
Win Pet #
24 июля 201721:24
С каких это пор поляки учат нас что нам с чем отождествлять? Если эти холуи потеряли память и совесть, то это их проблема, а не наша.
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CatCar
CatCar #
24 июля 201721:59
Кстати ЕС поляков таки нагнул в части их *незалежности*

Президент Польши Анджей Дуда в ходе выступления в понедельник заявил, что наложит вето на вызвавший протесты закон о Верховном суде. Глава государства отметил, что не был ознакомлен с соответствующим законопроектом до того, как его начали рассматривать в сейме
https://ria.ru/world/20170724/1499031533.html
детский сад.. не видел... не читал...
как только запахло лишением халявных дотаций от ЕС куда что девалось... 
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Vi
Vi #
24 июля 201722:01
Да вообще их нужно было оставить и не от кого не освобождать, сейчас бы некому было дифирамбы петь!!! Погодите через пару лет они скажут что их американцы освобождали, для того и памятники трудолюбиво сносят! Просто они ХОЛУИ американские!!! И вообще им без разницы лишь бы денег давали, как и остальные Прибалты! 
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Aza2233
Aza2233 #
00:09
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