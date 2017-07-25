Посол Польши о сносе памятников: россияне ошибочно отождествляют коммунизм и советскую армию
Посол Польши в РФ Влодзимеж Марчиняк заявил, что россияне неверно воспринимают польский закон о декоммунизации, в частности, в сфере охраны советских памятников. Об этом сообщает Lenta.Ru
со ссылкой на радиостанцию "Говорит Москва".
По словам Марчиняка, недавно принятые в закон поправки должны защитить захоронения советских солдат и памятники воинам-освободителям.
"Это очень важное нововведение — чтобы снять все опасения о демонтаже памятников на кладбищах и в мемориальных местах, в поправках именно это запрещается. Этот закон уточняет и заужает степень применения его на практике", — рассказал посол.
Согласно польскому послу, в России чрезмерно отождествляют коммунизм и советскую армию, перенося одно на другое. "То есть, если мы принимаем закон о запрете пропаганды коммунизма, в России ошибочно подразумевают, что имеется в виду память о советской армии и советских солдатах", — заявил дипломат.
Посол напомнил, что на территории Польши находится больше 1900 кладбищ и мемориальных мест в честь советским воинам. Они находятся под охраной государства, исправно ремонтируются и обновляются.
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о декоммунизации
, согласно которому может быть убрано до пятиста мемориальных захоронений и памятников. Закон также запрещает называть улицы, дома и мосты в честь деятелей коммунистической эпохи.
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