Кандидату на пост губернатора Султанову могут отказать в регистрации

Региональная избирательная комиссия отправила извещение кандидату от партии КПСС Владимиру Султанову, который не предоставил вовремя документы для регистрации. Об этом сообщает пресс-служба областной избирательной комиссии.

Владимир Султанов не предоставил в избирком набор документов к 18:00 21 июля 2017 года. Кандидат должен был предъявить подписи муниципальных депутатов в поддержку своего избрания, сведения о кандидатурах в Совет Федерации и финансовый отчёт. Окончательное решение о регистрации или отказе примут во вторник, 25 июля.