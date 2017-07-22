Кандидату на пост губернатора Султанову могут отказать в регистрации
Региональная избирательная комиссия отправила извещение кандидату от партии КПСС Владимиру Султанову, который не предоставил вовремя документы для регистрации. Об этом сообщает пресс-служба областной избирательной комиссии.
Владимир Султанов не предоставил в избирком набор документов к 18:00 21 июля 2017 года. Кандидат должен был предъявить подписи муниципальных депутатов в поддержку своего избрания, сведения о кандидатурах в Совет Федерации и финансовый отчёт. Окончательное решение о регистрации или отказе примут во вторник, 25 июля.
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