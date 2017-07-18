+21 °C
днем
+13 °C
ночью
18 июля 2017 г. 13:11
64 984 пользователей
за 24 часа на сайте
59.14 -0.19
Курс ММВБ на 18 июля 2017, 13:00
68.36 +0.2
Курс ММВБ на 18 июля 2017, 13:00
16.28 -0.22
Курс ЦБ на 19 июля 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Политика

Глава ДНР объявил о создании государства Малороссия

10:36
  1615 0
Клопс.Ru
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко объявил об учреждении государства Малороссия. Об этом во вторник, 18 июля, сообщает "Интерфакс".
 
"Мы считаем, что государство Украины в том виде, которое оно было, не подлежит восстановлению. Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемницей Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя", – заявил Захарченко журналистам.
 
Столицей Малороссии становится Донецк. Киев остаётся историко-культурным центром, но не имеет статуса столичного города. Государственным флагом Малороссии признаётся флаг Богдана Хмельницкого.
 
"Мы исходим из того, что Донецкая народная республика, наряду с Луганской народной республикой, остаются единственными территориями Украины, не считая Крыма, на которых сохранилась законная власть", – полагает глава ДНР.
 
По мнению Захарченко, в стране необходимо ввести чрезвычайное положение на три года. На это время запрещена деятельность любых партий. В этот срок начинаются расследования "по преступлениям в Одессе, на Майдане, в Донбассе", к которым привлекут международную общественность. Это решение остановит войну, полагает глава ДНР.
 
"Мы предлагаем новый план, план реинтеграции страны. Не так давно мы запустили государственную программу по объединению народов Донбасса, мы предлагаем всем жителям Украины выход из войны через переучреждение страны, это мирный выход. Но тут есть несколько условий – его должны поддержать сами жители Украины. Мы уже провели консультации с представителями власти и бизнеса регионов, а также, если международное сообщество поддержит идею. Это первое и последнее наше предложение", – заявил Захарченко.
 
Ранее Захарченко заявлял, что в ДНР может пройти референдум о присоединении к России. Ранее аналогичное заявление сделал лидер ЛНР Игорь Плотницкий.
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

Борьба со старыми авто и ограничения для маршруток: в России вновь изменили ПДД
17 июля 201716:57
  15922 19
Борьба со старыми авто и ограничения для маршруток: в России вновь изменили ПДД
Синоптик, чиновник, полицейский: бюджетники Калининграда рассказали о своих зарплатах
Фото горячей новости
11:15
  2362 1
Синоптики рассказали, какая погода ждёт калининградцев до конца июля
Фото горячей новости
10:45
  3465 0
Глава ДНР объявил о создании государства Малороссия
Фото горячей новости
10:36
  1615 0
Победитель получит 34 567 рублей: Batutto.com объявляет конкурс
Фото горячей новости
10:31
  2446

Лента новостей

Картинка
Мэрия Черняховска проводит встречу с пострадавшими в результате пожара на рынке
13:09
  38 0
Картинка
Роспотребнадзор изучит влияние спиннеров на здоровье детей
12:53
  260 0
Картинка
Россияне рассказали, как относятся к представителям различных религий
12:52
  141 0
Картинка
Вице-президента ФИФА арестовали по подозрению в коррупции и растрате
12:37
  325 0

Авторские колонки

Фото автора
Алексей Денисенков
редактор "КП в Калининграде"
Про выборы и геополитику
  575 2
Фото автора
Алексей Елаев
член областной избирательной комиссии
Не было никогда и вот опять: как в сентябре будут выбирать губернатора
  5892 1
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo