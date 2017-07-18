Глава ДНР объявил о создании государства Малороссия

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Захарченко объявил об учреждении государства Малороссия. Об этом во вторник, 18 июля, сообщает "Интерфакс"

"Мы считаем, что государство Украины в том виде, которое оно было, не подлежит восстановлению. Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемницей Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя", – заявил Захарченко журналистам.

Столицей Малороссии становится Донецк. Киев остаётся историко-культурным центром, но не имеет статуса столичного города. Государственным флагом Малороссии признаётся флаг Богдана Хмельницкого.

"Мы исходим из того, что Донецкая народная республика, наряду с Луганской народной республикой, остаются единственными территориями Украины, не считая Крыма, на которых сохранилась законная власть", – полагает глава ДНР.

По мнению Захарченко, в стране необходимо ввести чрезвычайное положение на три года. На это время запрещена деятельность любых партий. В этот срок начинаются расследования "по преступлениям в Одессе, на Майдане, в Донбассе", к которым привлекут международную общественность. Это решение остановит войну, полагает глава ДНР.

"Мы предлагаем новый план, план реинтеграции страны. Не так давно мы запустили государственную программу по объединению народов Донбасса, мы предлагаем всем жителям Украины выход из войны через переучреждение страны, это мирный выход. Но тут есть несколько условий – его должны поддержать сами жители Украины. Мы уже провели консультации с представителями власти и бизнеса регионов, а также, если международное сообщество поддержит идею. Это первое и последнее наше предложение", – заявил Захарченко.