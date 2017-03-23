В ДНР не исключают проведения референдума о присоединении к России

В самопровозглашённой Донецкой Народной Республике может в будущем пройти референдум о присоединении к России. Об этом сообщает РИА "Новости"

Заявление о возможном проведении голосования сделал глава ДНР Александр Захарченко. Он отметил, что всему своё время. "Чтобы проводить этот референдум, его нужно проводить на территории всей Донецкой области", — сказал Захарченко. Ранее идею о проведении референдума по этому же вопросу высказал лидер ЛНР Игорь Плотницкий.