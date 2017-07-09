ОБСЕ призывает Россию отказаться от Крыма
Александр Подгорчук / Архив Клопс.Ru
Парламентская ассамблея Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе приняла декларацию с резолюцией украинской делегации. Как сообщает "РИА Новости"
, это случилось на ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Минске.
Резолюция называется "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины". Её авторы призывают РФ отменить решение о присоединении полуострова и вывести из Крыма "оккупационные войска".
За декларацию проголосовал 91 член ПА ОБСЕ, 3 воздержались, 15 человек, включая российскую делегацию, проголосовали против.
"В связи с наличием в минской декларации документа, предложенного Украиной, Россия возражает против принятия Минской декларации в целом", — заявил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, глава российской делегации.
Согласно опросу, проведённому ВЦИОМ, 97% жителей России считают
Крым частью страны.
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