ОБСЕ призывает Россию отказаться от Крыма

Парламентская ассамблея Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе приняла декларацию с резолюцией украинской делегации. Как сообщает "РИА Новости" , это случилось на ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Минске.

Резолюция называется "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины". Её авторы призывают РФ отменить решение о присоединении полуострова и вывести из Крыма "оккупационные войска".

За декларацию проголосовал 91 член ПА ОБСЕ, 3 воздержались, 15 человек, включая российскую делегацию, проголосовали против.

"В связи с наличием в минской декларации документа, предложенного Украиной, Россия возражает против принятия Минской декларации в целом", — заявил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, глава российской делегации.