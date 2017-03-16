Опрос: большинство россиян считают, что присоединение Крыма принесло стране пользу
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
97% жителей России считают Крым частью страны. Согласно опросу, проведённому
ВЦИОМ, такого мнения придерживаются 97% респондентов.
78% опрошенных считают, что присоединение полуострова к России принесло стране пользу. Негативные последствия отметили 13% россиян. Положительный эффект для крымчан отметили 89% населения.
84% опрошенных считают, что Крым и Севастополь не должны быть дотационными, а получать федеральные субсидии наравне с регионами со схожими условиями. 10% респондентов считают, что полуострову нужно оказывать повышенную денежную помощь.
Опрос проводился среди жителей России старше 18 лет 2 и 3 марта. Всего вопросы задали 1 200 гражданам.
В 2014 году в Крыму был проведён референдум, большинство участников которого проголосовали за независимость
. За пределами Крыма и России результаты референдума не признали. 17 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости Крыма. Договор о вхождении республики в состав России подписали 18 марта.
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