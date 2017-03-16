Опрос: большинство россиян считают, что присоединение Крыма принесло стране пользу

97% жителей России считают Крым частью страны. Согласно опросу, проведённому ВЦИОМ, такого мнения придерживаются 97% респондентов.



78% опрошенных считают, что присоединение полуострова к России принесло стране пользу. Негативные последствия отметили 13% россиян. Положительный эффект для крымчан отметили 89% населения.



84% опрошенных считают, что Крым и Севастополь не должны быть дотационными, а получать федеральные субсидии наравне с регионами со схожими условиями. 10% респондентов считают, что полуострову нужно оказывать повышенную денежную помощь.

Опрос проводился среди жителей России старше 18 лет 2 и 3 марта. Всего вопросы задали 1 200 гражданам.