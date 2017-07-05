+18 °C
днем
+12 °C
ночью
05 июля 2017 г. 19:41
72 696 пользователей
за 24 часа на сайте
60.06 +0.65
Курс ММВБ на 05 июля 2017, 19:00
68.09 +0.7
Курс ММВБ на 05 июля 2017, 19:00
15.9 -0.05
Курс ЦБ на 06 июля 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Политика

Начальником Росгвардии в Калининградской области назначен полковник полиции Олег Горшков

19:04
  395 0
  • Олег Горшков
Олег Горшков
Александр Подгорчук / Клопс.Ru
В среду, 5 июля, в Калининградской области назначили нового начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии России. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.
 
Согласно указу президента России, руководить региональным ведомством будет полковник полиции Олег Горшков. Сообщается, что с 1 октября 2016 года Горшков работал в должности врио начальника территориальным управлением Росгвардии.
 
Ранее Клопс.Ru сообщал, что согласно данным на официальном сайте главного управления МВД, ранее Горшков занимал должность начальника управления по работе с личным составом главного управления МВД в Москве. Он также работал председателем координационно-методического совета по психологической работе с личным составом. В декабре 2016 года на брифинге Олег Горшков заявил, что в следующем году региональная Росгвардия обзаведётся вертолётом
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

"Власти непреклонны": польские политики о возможности восстановления МПП с Россией
13:25
  4532 1
"Власти непреклонны": польские политики о возможности восстановления МПП с Россией
На перекрестке ул. Борзова – Каштановая Аллея Hyundai сбил женщину (фото)
Фото горячей новости
15:34
  3583 1
Депутат Госдумы призвал разорвать дипломатические отношения с Польшей
Фото горячей новости
15:24
  3053 10
"Дата красивая": в Калининградской области ожидается свадебный бум
Фото горячей новости
15:23
  2391 0
В Калининграде разыскивают молодого человека, похитившего велосипед (фото)
Фото горячей новости
13:27
  3523 0

Лента новостей

Картинка
Полузащитник Дмитрий Скопинцев продолжит играть за "Балтику" в новом сезоне
19:26
  120 0
Картинка
Начальником Росгвардии в Калининградской области назначен полковник полиции Олег Горшков
19:04
  395 0
Картинка
В Германии ребёнок пришёл в детсад с бомбой времён Второй мировой войны (фото)
18:38
  524 0
Картинка
В региональный закон внесли поправки, позволяющие вдвое быстрее строить инженерные сети
18:18
  335 0

Авторские колонки

Фото автора
Алексей Елаев
член областной избирательной комиссии
Не было никогда и вот опять: как в сентябре будут выбирать губернатора
  3590 0
Фото автора
Анастасия Кондратьева
главный редактор Клопс.Ru
Если у тебя нет сердца и совести — не ходи просто в медики, а?
  8086 4
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo