Начальником Росгвардии в Калининградской области назначен полковник полиции Олег Горшков
Олег Горшков
Александр Подгорчук / Клопс.Ru
В среду, 5 июля, в Калининградской области назначили нового начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии России. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.
Согласно указу президента России, руководить региональным ведомством будет полковник полиции Олег Горшков. Сообщается, что с 1 октября 2016 года Горшков работал в должности врио начальника территориальным управлением Росгвардии.
Ранее Клопс.Ru сообщал, что согласно данным на официальном сайте главного управления МВД, ранее Горшков занимал должность начальника
управления по работе с личным составом главного управления МВД в Москве. Он также работал председателем координационно-методического совета по психологической работе с личным составом. В декабре 2016 года на брифинге Олег Горшков заявил, что в следующем году региональная Росгвардия обзаведётся вертолётом
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