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Главная Новости Политика

Депутат Госдумы призвал разорвать дипломатические отношения с Польшей

15:24
  1444 4
Архив Клопс.Ru
Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов выразил мнение, что России необходимо разорвать дипломатические отношения с Польшей из-за закона о сносе советских памятников. Об этом пишет Лента.Ru
 
По словам Харитонова, нужно отозвать из Варшавы российского посла, а также отказаться от пребывания в Москве посла Польши. Также, считает депутат, нужно окончить торговые отношения с этой страной.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что на ситуацию нужно влиять, но не такими методами. По его мнению, стоит использовать санкции и вести настойчивые переговоры.

Ранее депутаты польского сейма проголосовали за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос части памятников советской эпохи, в том числе мемориалов в честь Красной армии. В МИД РФ назвали законопроект кощунственным и заявили, что он обострит отношения двух стран.

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4 комментария Правила комментирования

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CatCar
CatCar #
15:32
правильно
только вряд ли это осуществимо
поэтому польская власть ведет себя всё более нагло
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Inssider
Inssider #
15:53
Вся "тиумфальная гениальность" нашей внешней политики последних 17 лет сводится к одному - ссориться со всеми вокруг и при первом же случае и даже совсем без него угрожающе бряцать оружием советской разработки тридцатилетней давности.
Подоплека же этой операции спецслужб Запада и их бессменных агентов в руководстве их колонии понятна и известна - окружение страны удушающим кольцом врагов анаконды по версии Бжезинского-Киссинджера, чтобы, когда наступит час Х по тотальному уничтожению населения колонии, никто никуда не мог бы убежать и никому не пришло бы в голову помогать и тем более спасать обреченных на тотальное уничтожение в огне жестоких междоусобиц, сценарий которых уже успешно отработан на Украине.
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CatCar
CatCar #
16:17
ты хоть новость прочитай, особенно последнее предложение
гигант мысли :-)
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Inssider
Inssider #
16:23
ты хоть новость прочитай, особенно последнее предложение
Ничего удивительного, если вспомнить, как начиналась Вторая мировая и как в Сибири после этого появлялись целые города-лагеря с польскими зеками.
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