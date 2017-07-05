Депутат Госдумы призвал разорвать дипломатические отношения с Польшей

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов выразил мнение, что России необходимо разорвать дипломатические отношения с Польшей из-за закона о сносе советских памятников. Об этом пишет Лента.Ru

По словам Харитонова, нужно отозвать из Варшавы российского посла, а также отказаться от пребывания в Москве посла Польши. Также, считает депутат, нужно окончить торговые отношения с этой страной.



Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что на ситуацию нужно влиять, но не такими методами. По его мнению, стоит использовать санкции и вести настойчивые переговоры.