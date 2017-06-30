Глава администрации Черняховска Щепетильников покинул свой пост
Щепетильников
Фото: сайт областной думы Черняховска
Глава администрации Черняховского городского округа Сергей Щепетильников покидает свой пост. Об этом Клопс.Ru сообщили в окружном совете депутатов.
Заседание, на котором депутаты проголосовали за отставку главы администрации, состоялось 29 июня. Решение уже вступило в законную силу. В настоящее время готовится протокол заседания.
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