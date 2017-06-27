Глава военкома НАТО: Альянс противостоит РФ, но не уверен, есть ли у неё агрессивные намерения

Генерал Петр Павел, возглавляющий военный комитет НАТО, заявил, что альянс противостоит России, но не уверен в наличии агрессивных намерений с её стороны. Об этом он рассказал изданию Politico
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"Мы определяем угрозу, основанную на двух главных компонентах – возможность и намерения. Что касается возможностей, нет сомнений, что Россия развивает свои возможности и в традиционной, и в ядерной составляющей. Что касается учений, у РФ есть способность разворачивать войска на дальние расстояния и эффективно использовать вдалеке от их собственной территории", – заявил генерал.
По словам Павела, растущее военное мастерство России "неоспоримо", однако намерения страны не ясны, и альянс не может быть уверенным в их агрессивности. Он отметил масштабную модернизацию российской армии и растущее военное присутствие Москвы, в качестве примера назвав размещение баллистических ракет, способных нести ядерное оружие, в Калининграде и в Крыму.
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