В Калининградской области назначен новый замминистра по муниципальному развитию
Заместителем министра по муниципальному развитию Калининградской области стал Владимир Беспалов. Информацию о назначении подтвердили в пресс-службе регионального правительства.
Пост второго замминистра оставался вакантным с октября 2016 года. Что касается нового назначения, то Владимир Беспалов ранее работал в должности руководителя информационно-аналитического отдела в региональном правительстве. Другой пост замминистра по муниципальному развитию занимает Марина Зорина.
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