В Калининградской области назначен новый замминистра по муниципальному развитию

Заместителем министра по муниципальному развитию Калининградской области стал Владимир Беспалов. Информацию о назначении подтвердили в пресс-службе регионального правительства.



Пост второго замминистра оставался вакантным с октября 2016 года. Что касается нового назначения, то Владимир Беспалов ранее работал в должности руководителя информационно-аналитического отдела в региональном правительстве. Другой пост замминистра по муниципальному развитию занимает Марина Зорина.