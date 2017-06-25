Посольство РФ в Норвегии: отношения стран ухудшатся из-за размещения войск США
Фото: официальный сайт НАТО
Представители России в Норвегии заявили о возможном ухудшении отношений между государствами. Как сообщает Reuters
, такое заявление в посольстве РФ сделали в субботу, 24 июня.
Поводом стало то, что власти Норвегии продлили срок размещения 330 американских морпехов в стране. Военные останутся там до конца 2018 года. В Осло подчеркнули, что военнослужащие США находятся в 14500 км от границ России, и этот шаг не направлен в сторону Москвы.
В посольстве РФ заявили, что продление размещения войск США делает Норвегию "не вполне предсказуемым партнёром". По мнению российской стороны, отношения между странами могут ухудшиться.
Ранее Владимир Путин заявлял
, что Россия практически окружена ПРО. Он сообщил о готовности дать ответ на все действия НАТО для сохранения стратегического баланса.
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