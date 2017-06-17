Путин о предстоящих губернаторских выборах: Не нужно никому создавать тепличных условий
Фото: официальный сайт президента России
В преддверии губернаторских выборов, которые состоятся в сентябре, президент РФ Владимир Путин посоветовал главам регионов "работать с полной отдачей, искренне, честно" и "иметь вкус к этой работе". Об этом он заявил в интервью в программе "Вести в субботу"
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Глава государства акцентировал внимание, что ни для кого из кандидатов нельзя создавать особые условия в конкуренции за этот пост. Выделять кого-то конкретного он стал, отметив, что все новые губернаторы являются его выдвиженцами.
"Не нужно никому создавать каких-то тепличных условий. Всё должно развиваться естественным путём. Самое главное, что можно посоветовать — работать с полной отдачей, искренне, честно. Если нет желания вот это делать, то лучше не заниматься этим видом деятельности", — сказал он.
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