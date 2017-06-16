Избирком: калининградцы смогут проголосовать по месту жительства без открепительных талонов

Досрочного голосования в этом году на региональных выборах не будет. При этом у жителей области будет возможность отдать свой голос в месте фактического нахождения. Об этом в эфире радио "Business FM-Калининград" заявила председатель облизбиркома Инесса Винярская.

"Избирателю не надо будет ехать по месту его регистрации, он сможет проголосовать там, где постоянно находится. Это большое облегчение, например, для тех, кто зарегистрирован в области, но проживает в Калининграде", — отмечает Винярская.

Для того чтобы проголосовать, необходимо за 45 дней, с 26 июля по 4 сентября, обратиться в территориальную или участковую избирательную комиссию по месту проживания, подать заявление.