Избирком: калининградцы смогут проголосовать по месту жительства без открепительных талонов

Досрочного голосования в этом году на региональных выборах не будет. При этом у жителей области будет возможность отдать свой голос в месте фактического нахождения. Об этом в эфире радио "Business FM-Калининград" заявила председатель облизбиркома Инесса Винярская.
"Избирателю не надо будет ехать по месту его регистрации, он сможет проголосовать там, где постоянно находится. Это большое облегчение, например, для тех, кто зарегистрирован в области, но проживает в Калининграде", — отмечает Винярская.
Для того чтобы проголосовать, необходимо за 45 дней, с 26 июля по 4 сентября, обратиться в территориальную или участковую избирательную комиссию по месту проживания, подать заявление.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.