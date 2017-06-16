В США с опозданием поздравили граждан РФ с Днём России
В США с опозданием поздравили граждан РФ с отмечавшимся 12 июня национальным праздником — Днём России. Письменное заявление от имени госсекретаря США Рекса Тиллерсона американское правительство обнародовало в четверг, 15 июня, передаёт "РИА Новости"
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"От имени президента (Дональда) Трампа и американского народа я поздравляю весь российский народ по случаю Дня России нынешнего года. В то время как вы отмечаете День России, знайте, что США вместе с вами чтут вашу независимость как страны, богатой традициями и возможностями ", — говорится в заявлении.
Тиллерсон также добавил, что "отношения между США и Россией восходят к ранним дням (существования американской) республики". Он отметил, что на сегодняшний день государства "разделяют уникальную ответственность по поддержанию мира и стабильности в мире, а также сотрудничают в вопросах глобальной важности".
Ранее стало известно, что впервые за последние 25 лет российские дипломаты в посольстве в Вашингтоне не получили поздравлений с Днём России
от официальных лиц США. Подтверждение данной информации пришло от представителя российского посольства в США Николая Лахонина поздно вечером, 13 июня.
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