Депутату сейма Латвии, сравнившего русских с вшами, назначили наказание

Комиссия сейма по мандатам этике и заявлениям Латвии назначила наказание депутату Эдвину Шноре за сравнение русских со вшами. Об этом сообщает Delfi

Члены комиссии пришли к выводу, что Шноре нарушил кодекс депутата. Однако комиссия решила применить к нему самое мягкое из возможных наказаний — устное предупреждение.

Сам Эдвин Шноре в ходе заседания заявил, что его нельзя наказывать за собственное мнение. По словам депутата фразу о "русской вши" ранее упоминали и использовали различные учёные-историки.

"Не следует закрывать глаза на саму суть статьи, так как она связана с устранением последствий оккупации", — высказался он.

Депутат от Национального блока Латвии Эдвин Шноре назвал русскоязычное население страны вшами в своей колонке. Несколько латвийских организаций обратились в генпрокуратуру, чтобы привлечь Шноре к ответственности. Заявление было принято. Ранее сообщалось, что полиция безопасности Латвии даст оценку его словам.