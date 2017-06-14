Депутату сейма Латвии, сравнившего русских с вшами, назначили наказание
Эдвин Шноре
Фото: Twitter / Эдвин Шноре
Комиссия сейма по мандатам этике и заявлениям Латвии назначила наказание депутату Эдвину Шноре за сравнение русских со вшами. Об этом сообщает Delfi
.
Члены комиссии пришли к выводу, что Шноре нарушил кодекс депутата. Однако комиссия решила применить к нему самое мягкое из возможных наказаний — устное предупреждение.
Сам Эдвин Шноре в ходе заседания заявил, что его нельзя наказывать за собственное мнение. По словам депутата фразу о "русской вши" ранее упоминали и использовали различные учёные-историки.
"Не следует закрывать глаза на саму суть статьи, так как она связана с устранением последствий оккупации", — высказался он.
Депутат от Национального блока Латвии Эдвин Шноре назвал русскоязычное население
страны вшами в своей колонке. Несколько латвийских организаций обратились в генпрокуратуру, чтобы привлечь Шноре к ответственности. Заявление было принято. Ранее сообщалось, что полиция безопасности Латвии даст оценку
его словам.
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