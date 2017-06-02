Полиция Латвии даст оценку словам депутата сейма, сравнившего русских с вшами
Эдвин Шноре
Фото: Twitter / Эдвин Шноре
Полиция безопасности Латвии даст оценку словам депутата сейма Эдвина Шноре, который сравнил русскоязычное население страны с вшами. Об этом сообщает "РИА Новости"
с ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обращение в правоохранительные органы подал политический активист и публицист Владимир Линдерман. По его мнению, высказывания депутата следует проверить на разжигание этнической и расовой ненависти.
Депутат от Национального блока Латвии Эдвин Шноре назвал
русскоязычное население страны вшами в своей колонке. Несколько латвийских организаций обратились в генпрокуратуру, чтобы привлечь Шноре к ответственности. Заявление было принято.
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