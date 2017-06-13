ЕК начала санкционную процедуру против Польши, Чехии и Венгрии из-за отказа принять беженцев

Во вторник, 13 июня, Еврокомиссия приняла решение о начале процедуры, которая может привести к введению санкций против Польши, Чехии и Венгрии из-за нарушения властями указанных стран договорённостей по распределению на территории ЕС беженцев. Об этом сообщает
"РИА Новости".
На протяжении нескольких последних месяцев ЕК неоднократно призывала страны, не принявшие у себя ни одного беженца, сделать это. "Чехия, Венгрия и Польша, нарушая законные обязательства, проистекающие из решений совета, и их обязательства перед Грецией, Италией и другими странами-членами, ещё не предприняли необходимые действия. В этой связи, как было указано в предыдущем докладе о перемещении и переселении, комиссия решила запустить процедуры по предотвращению нарушений против этих трёх стран-членов", — цитирует издание заявление Еврокомиссии.
Процедура предотвращения нарушений проходит в несколько этапов. Сначала ЕК уведомляет государство о своих претензиях. Если страна-член ЕС не даёт удовлетворительного ответа, то комиссия выносит мотивированное заключение по вопросу. Если государство не приведёт политику в соответствие с заключением в установленные сроки, то ЕК имеет право обратиться в суд.
В середине мая еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамополус заявил о намерении ЕК в июне пригрозить Польше, Венгрии и Чехии санкциями, если они не примут у себя часть беженцев, оказавшихся в Греции и Италии.
В начале июня глава МИД Польши Мариуш Блащак заявил о необходимости закрыть границы
для мусульманских мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока. Он считает, что угроза террористических актов, совершаемых мусульманскими террористами в Западной Европе, является фактами, а не отдельными инцидентами.
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