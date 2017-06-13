Лидеры Польши и Хорватии призвали восстановить диалог НАТО с Россией
Фото: официальный сайт НАТО
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и лидер Польши Анджей Дуда высказались за продолжение диалога НАТО с Россией. Об этом сообщает
ТАСС.
Глава Хорватии сказала, что наша страна не рассматривается в качестве противника альянса. "Мы не рассматриваем Россию как врага, поскольку НАТО — исключительно оборонительный союз, основанный на статье номер пять. Все действия НАТО в восточных и южных границах предпринимаются исключительно в целях предотвращения агрессии или попытки дестабилизации на пространстве евроатлантической интеграции", — заявила Колинда Грабар-Китарович. Она отметила, что "НАТО и России следует возобновить диалог".
Президент Польши Анджей Дуда согласился с этим мнением. "Диалог НАТО с Россией должен продолжаться, но нет причин повышать его уровень", — подчеркнул он.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что России и НАТО следует возобновить военное сотрудничество
. Во время общения с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом дипломат посетовал, что в НАТО не могут сказать о готовности к такому положению дел.
Сотрудничество НАТО и России было прекращено в 2014 году. Это произошло на фоне ситуации вокруг Украины. Заседания Совета Россия — НАТО возобновились только через два года.
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