Лидеры Польши и Хорватии призвали восстановить диалог НАТО с Россией

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович и лидер Польши Анджей Дуда высказались за продолжение диалога НАТО с Россией. Об этом сообщает ТАСС.



Глава Хорватии сказала, что наша страна не рассматривается в качестве противника альянса. "Мы не рассматриваем Россию как врага, поскольку НАТО — исключительно оборонительный союз, основанный на статье номер пять. Все действия НАТО в восточных и южных границах предпринимаются исключительно в целях предотвращения агрессии или попытки дестабилизации на пространстве евроатлантической интеграции", — заявила Колинда Грабар-Китарович. Она отметила, что "НАТО и России следует возобновить диалог".



Президент Польши Анджей Дуда согласился с этим мнением. "Диалог НАТО с Россией должен продолжаться, но нет причин повышать его уровень", — подчеркнул он.