Лавров заявил о необходимости военного сотрудничества России и НАТО

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что России и НАТО следует возобновить военное сотрудничество. Об этом сообщает РИА Новости

Как сообщает издание, накануне конференции Лавров встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Глава МИД посетовал на то, что в альянсе не могут сказать о своей готовности к сотрудничеству. По мнению Лаврова, в такой ситуации встречи дипломатов не влияют на решение проблем безопасности.

Сотрудничество НАТО с Россией было прекращено в 2014 году. Это произошло на фоне ситуации вокруг Украины. Заседания Совета Россия – Нато возобновились только через два года.