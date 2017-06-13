Совфед: увеличение числа военных США в Польше усилит угрозу безопасности России

Увеличение американского военного присутствия в Польше "приведёт к усилению реальной угрозы безопасности России", считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации Франц Клинцевич. Цитату политика приводит "РИА Новости"

По мнению Клинцевича, если в Польше усилится военный контингент США, то России придётся принять меры "в пределах необходимой обороны". Он считает, что намерения польских властей — это "продолжение всё той же подстрекательской, провокационной линии".

"Не знаю, что лежит в её основе — национализм малой нации или амбиции нынешнего руководства Польши, которому больше нечем привлечь к себе внимание, но речь идёт о сознательном нагнетании напряжённости в Европе. В пределах необходимой обороны нами будут приняты все обязательные в таких случаях меры военного, политического, экономического и любого другого характера", — добавил политик.