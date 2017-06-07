В НАТО ответили на заявление Лаврова, сделанное во время встречи с калининградскими студентами
Кадр видеозаписи с сайта yuiotube.com
В штаб-квартире НАТО ответили на заявление главы МИД России Сергея Лаврова, сделанное во время встречи со студентами БФУ им. Канта в Калининграде. Об этом сообщает
ТАСС.
В альянсе не считают размещение четырёх многонациональных боевых групп в Восточной Европе и тренировочной группы в Румынии нарушением обязательств перед нашей страной в рамках Основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года.
НАТО — это оборонительный альянс, который не ищет конфронтации с Россией. Наше усиленное передовое военное присутствие не нарушает Основополагающий акт, а является частью нашего ответа на использование Россией военной силы против своих соседей и наращивание военного присутствия РФ в Балтийском регионе и за его пределами, — заявили в НАТО.
Там подчеркнули, что четыре многонациональных батальона не могут сравниться с новыми дивизиями, которые разворачивает Россия.
Во вторник, 6 июня, Сергей Лавров во время выступления
перед калининградскими студентами сказал: "Сегодня в альянсе принимают решения, которые грубо нарушают положения Основополагающего акта Россия — НАТО. Резко возросли масштабы военной деятельности, наращивается военное присутствие и инфраструктура в приграничных с Россией регионах, в том числе на границе с Калининградской областью".
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