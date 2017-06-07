В НАТО ответили на заявление Лаврова, сделанное во время встречи с калининградскими студентами

В штаб-квартире НАТО ответили на заявление главы МИД России Сергея Лаврова, сделанное во время встречи со студентами БФУ им. Канта в Калининграде. Об этом сообщает ТАСС.



В альянсе не считают размещение четырёх многонациональных боевых групп в Восточной Европе и тренировочной группы в Румынии нарушением обязательств перед нашей страной в рамках Основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года.

НАТО — это оборонительный альянс, который не ищет конфронтации с Россией. Наше усиленное передовое военное присутствие не нарушает Основополагающий акт, а является частью нашего ответа на использование Россией военной силы против своих соседей и наращивание военного присутствия РФ в Балтийском регионе и за его пределами, — заявили в НАТО.

Там подчеркнули, что четыре многонациональных батальона не могут сравниться с новыми дивизиями, которые разворачивает Россия.