Сергей Лавров выступает перед калининградским студентами (прямая трансляция)
Сергей Лавров
Фото: пресс-служба Кремля
Во вторник, 6 июня, в Калининградской области глава МИД России Сергей Лавров прочтёт лекцию студентам БФУ им. Канта. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе учреждения.
Глава Министерства иностранных дел расскажет о международном положении России.
Ранее Сергей Лавров рассказал, что МИД планирует внести
в правительство предложение о введении электронных виз в Калининград. Они будут бесплатными и выдаваться на 30 дней. Предполагается, что по такому документу в Калининграде можно будет непрерывно пробыть восемь дней.
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