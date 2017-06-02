Американские самолёты провели разведку у границ Калининградской области
Кадр видеозаписи с сайта YouTube.com
Два американских самолёта в пятницу, 2 июня, проводили разведку у границ Калининградской области. Об этом сообщает
"Интерфакс".
Первый стратегический разведывательный самолёт ВВС США вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Около 10:40 по московскому времени он подлетел к Калининградской области со стороны Польши. В воздушном пространстве соседнего государства он курсировал у южной границы региона на протяжении примерно трёх часов.
Со стороны Балтийского моря к Калининградской области подлетал ещё один американский разведывательный самолёт. Он кружил над водами Гданьского залива в 60 км от Балтийска.
30 мая самолёт дальнего радиолокационного обнаружения авиационного управления НАТО проводил разведку у границ Калининградской области. Он вылетел
с базы в Германии.
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