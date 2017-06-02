Американские самолёты провели разведку у границ Калининградской области

Два американских самолёта в пятницу, 2 июня, проводили разведку у границ Калининградской области. Об этом сообщает "Интерфакс".



Первый стратегический разведывательный самолёт ВВС США вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Около 10:40 по московскому времени он подлетел к Калининградской области со стороны Польши. В воздушном пространстве соседнего государства он курсировал у южной границы региона на протяжении примерно трёх часов.



Со стороны Балтийского моря к Калининградской области подлетал ещё один американский разведывательный самолёт. Он кружил над водами Гданьского залива в 60 км от Балтийска.