Самолёт НАТО провёл разведку рядом с Калининградской областью
Кадр видеозаписи NATO / Youtube
Во вторник, 30 мая, самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и авиационного управления НАТО Е-3А AWACS осуществил разведывательный полёт у границ России на юге Балтики. Об этом сообщает "Интерфакс"
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Издание ссылается на данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации. Сообщается, что AWACS с позывным NATO06 вылетел с натовской базы Гайленкирхен в Германии. Разведчик совершил подлёт к Калининградской области с юга. Перед этим он осуществлял разведывательный полёт вблизи российской сухопутной границы, находясь в воздушном пространстве Польши. Затем самолёт достиг Литвы.
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