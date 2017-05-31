Самолёт НАТО провёл разведку рядом с Калининградской областью

Во вторник, 30 мая, самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и авиационного управления НАТО Е-3А AWACS осуществил разведывательный полёт у границ России на юге Балтики. Об этом сообщает "Интерфакс"

Издание ссылается на данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации. Сообщается, что AWACS с позывным NATO06 вылетел с натовской базы Гайленкирхен в Германии. Разведчик совершил подлёт к Калининградской области с юга. Перед этим он осуществлял разведывательный полёт вблизи российской сухопутной границы, находясь в воздушном пространстве Польши. Затем самолёт достиг Литвы.