Для получения визы США придётся указывать свои ники в соцсетях

Администрация президента США Дональда Трампа ужесточила правила выдачи разрешительных документов для въезда в страну. Теперь для получения американской визы соискателям придётся указывать свои ники в соцсетях, сообщает "ИА Regnum" со ссылкой на Reuters

В анкету включили несколько новых пунктов. Помимо указания никнеймов в социальных сетях, у людей будут запрашивать номера их предыдущих загранпаспортов. Соискателям также необходимо изложить биографию за 15 лет с указанием мест работы. Также выдвигается требование перечислить страны, в которых человек побывал. В анкету также включён пункт, в котором нужно прописать адреса электронной почты и номера телефонов, используемые в течение последних пяти лет.

Как пишет СМИ, новые пункты не обязательны для заполнения, однако без ответов на эти вопросы человек рискует остаться без визы. Либо ему придётся очень долго ждать её.