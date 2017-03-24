Власти США при выдаче виз будут проверять аккаунты соискателей в соцсетях

В США ужесточают правила выдачи разрешений на въезд в страну. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Госдеп предписал сотрудникам консульств и посольств проверять страницы в соцсетях, принадлежащие лицам, которые претендуют на получение виз. Ужесточение правил коснётся людей, подозреваемых в связях с экстремистам, а также тех, кто был на территориях, находящихся под контролем ИГ (запрещена в России по решению суда).