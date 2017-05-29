Стала известна дата визита главы МИД Лаврова в Калининград
Сергей Лавров
Фото: официальный сайт президента России
Глава МИД России Сергей Лавров прибудет в Калининградскую область с официальным визитом во вторник, 6 июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
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