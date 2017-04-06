В Госдуме назвали резолюцию ЕП по Навальному и митингам грубым вмешательством в дела России
Председатель комитета Госдумы по международным делам назвал грубым вмешательством во внутренние дела страны резолюцию Европарламента, призывающую освободить участников несанкционированной акции протеста. Об этом пишет
ТАСС.
"Европарламент грубо вмешивается во внутренние дела РФ, пытается оказать давление на следствие и правоохранительные органы", — сказал депутат.
Ранее стало известно, что в Европарламенте приняли резолюцию с призывом к российским властям
об освобождении осуждённого на 15 суток оппозиционера Алексея Навального и других участников несанкционированной акции протеста, задержанных 26 марта. Документ носит необязательный характер.
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