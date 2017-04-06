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Европарламент принял резолюцию с призывом к России освободить Навального

14:57
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  • Алексей Навальный
Алексей Навальный
Фото из архива Клопс.Ru
Депутаты Европарламента в четверг, 6 апреля, проголосовали за резолюцию с призывом к российским властям об освобождении осуждённого на 15 суток оппозиционера Алексея Навального и других участников несанкционированной акции протеста. Об этом сообщает "РИА Новости".

За принятие документа в Страсбурге проголосовали 494 депутата, против — 39, воздержался 91. В резолюции также осудили действия полицейских в отношении участников акции.
(Европарламент — Прим. ред.) призывает российские власти немедленно освободить Алексея Навального и всех мирных демонстрантов, журналистов и активистов, арестованных после митингов против коррупции, которые были проведены в Москве и в ряде российских городов 26 марта и 2 апреля 2017 года, а также снять обвинения против них; настаивает на том, что российские власти несут полную ответственность за безопасность и благополучие лиц, находящихся под стражей, — написано в резолюции. Документ носит необязательный характер.
2 марта было опубликовано расследование Фонда борьбы с коррупцией. В нём утверждается, что премьер-министр Дмитрий Медведев распоряжается недвижимостью, которая оформлена на доверенных лиц и благотворительные фонды. Президент Путин сравнивал акции протеста, которые прошли в стране 26 марта, с "арабской весной" и Евромайданом. Сам Медведев заявил, что расследование проведено на деньги частных инвесторов, желающих "вытащить людей на улицы". 

Задержанного во время акции протеста Навального суд арестовал на 15 суток за неповиновение полиции. До этого за организацию несанкционированного митинга оппозиционера оштрафовали на 20 тыс. рублей.

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1 комментарий Правила комментирования

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altsutsman
altsutsman #
16:59
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