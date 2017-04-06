Европарламент принял резолюцию с призывом к России освободить Навального



За принятие документа в Страсбурге проголосовали 494 депутата, против — 39, воздержался 91. В резолюции также осудили действия полицейских в отношении участников акции.

(Европарламент — Прим. ред.) призывает российские власти немедленно освободить Алексея Навального и всех мирных демонстрантов, журналистов и активистов, арестованных после митингов против коррупции, которые были проведены в Москве и в ряде российских городов 26 марта и 2 апреля 2017 года, а также снять обвинения против них; настаивает на том, что российские власти несут полную ответственность за безопасность и благополучие лиц, находящихся под стражей, — написано в резолюции. Документ носит необязательный характер.