Европарламент принял резолюцию с призывом к России освободить Навального
Алексей Навальный
Фото из архива Клопс.Ru
Депутаты Европарламента в четверг, 6 апреля, проголосовали за резолюцию с призывом к российским властям об освобождении осуждённого на 15 суток оппозиционера Алексея Навального и других участников несанкционированной акции протеста. Об этом сообщает
"РИА Новости".
За принятие документа в Страсбурге проголосовали 494 депутата, против — 39, воздержался 91. В резолюции также осудили действия полицейских в отношении участников акции.
(Европарламент — Прим. ред.) призывает российские власти немедленно освободить Алексея Навального и всех мирных демонстрантов, журналистов и активистов, арестованных после митингов против коррупции, которые были проведены в Москве и в ряде российских городов 26 марта и 2 апреля 2017 года, а также снять обвинения против них; настаивает на том, что российские власти несут полную ответственность за безопасность и благополучие лиц, находящихся под стражей, — написано в резолюции. Документ носит необязательный характер.
2 марта было опубликовано расследование Фонда борьбы с коррупцией. В нём утверждается, что премьер-министр Дмитрий Медведев распоряжается недвижимостью, которая оформлена на доверенных лиц и благотворительные фонды. Президент Путин сравнивал акции протеста,
которые прошли в стране 26 марта, с "арабской весной" и Евромайданом. Сам Медведев заявил, что расследование проведено на деньги частных инвесторов, желающих "вытащить людей на улицы".
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