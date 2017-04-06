Алиханов возглавил рейтинг глав регионов СЗФО за март по версии Медиалогии
Врио губернатора Калининградской области поднялся на три строчки в мартовском рейтинге глав регионов Северо-Западного федерального округа по версии Медиалогии. Об этом сообщается на сайте компании.
Алиханова упоминали в связи с кадровыми перестановками в Минздраве. Глава региона требовал от чиновников правительства доработать вопрос информатизации медицинских учреждений. Писали об Алиханове и из-за его заявления о том, что регион может ввести электронные визы с 2018 года. Заявлял он и о том, что содержание стадиона к ЧМ-2018 обойдётся региону в сумму порядка 200–220 млн рублей в год. В общероссийском рейтинге глав регионов за март Алиханов занял 12 место.
Второе место в рейтинге занял губернатор Карелии Артур Парфенчиков. На третьей строчке оказался глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
В февральском рейтинге глав СЗФО Антон Алиханов занимал четвёртую строчку
. В общероссийском рейтинге — 17-е место.
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