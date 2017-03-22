Алиханов потерял девять позиций в февральском рейтинге глав регионов "Медиалогии"
Антон Алиханов
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Ярошук
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов по итогам февраля занял 17 место в рейтинге глав регионов, подготовленном компанией "Медиалогия". Список опубликован на официальном сайте компании.
По итогам января глава Калининградской области занимал восьмую строчку в аналогичном рейтинге. Ослабил Алиханов свои позиции и в рейтинге глав субъектов СЗФО. Если в январе он занимал первую строчку
, то по итогам февраля — четвёртую.
Рейтинг был построен на основе упоминаемости в российских СМИ. В базу "Медиалогии" входит более 39,4 тыс. источников, среди которых радио, ТВ, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
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