Президент Украины обвинил Россию в "сознательной провокации" с Евровидением
Пётр Порошенко
Скриншот видеозаписи с сайта youtube.com
Президент Украины Пётр Порошенко назвал выбор певицы Юлии Самойловой "сознательной провокацией" со стороны России. Об этом сообщается на официальном сайте главы соседнего государства.
"Украина абсолютно чётко и последовательно стоит на позициях относительно непризнания незаконной аннексии Крыма. Посещение Крыма Украина допускает только через административную границу с Херсонской областью. Другой способ является нарушением законодательства Украины, которое влечёт за собой санкции. Это совершенно чётко известно российской стороне. И требования едины для всех. Российская сторона знала об этом, сознательно приняла решение, рассчитывая на провокацию. Украинская власть не пошла на эту провокацию, она действует последовательно по отношению ко всем, кто нарушает украинское законодательство. И поэтому соответствующие органы не предоставили разрешения на пересечение украинской границы", — сказал Порошенко журналистам в Латвии.
Юлия Самойлова — инвалид-колясочник и с детства мечтала выступить на популярном европейском конкурсе. Для её выступления написана песня Flame is Burning. Она должна была представлять на конкурсе Россию. СБУ Украины запретило певице въезд
в страну из-за того, что Самойлова посещала Крым. В российском МИД действия Киева назвали циничным и бесчеловечным актом.
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