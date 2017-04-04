Главой Гусева избран юрист Андрей Гнездилов
Администрация Гусевского городского округа
Фото с сайта admgusev.ru
Главой Гусевского городского округа избрали Андрея Гнездилова. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.
Решение об утверждении Гнездилова в должности было принято окружным советом депутатов 29 марта.
Андрей Гнездилов. Фото с сайта minregion.gov39.ru
Новый глава Гусева ранее занимал пост заместителя руководителя городского округа. Он родился в апреле 1965 года в Латвии. В 1987 году окончил Таллинское высшее военно-политическое строительное училище. В 1997 году — Современный гуманитарный институт по специальности "Юриспруденция". Награждён ведомственными медалями Минобороны.
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