Главой Гусева избран юрист Андрей Гнездилов

Главой Гусевского городского округа избрали Андрея Гнездилова. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.



Решение об утверждении Гнездилова в должности было принято окружным советом депутатов 29 марта.

Андрей Гнездилов. Фото с сайта minregion.gov39.ru

Новый глава Гусева ранее занимал пост заместителя руководителя городского округа. Он родился в апреле 1965 года в Латвии. В 1987 году окончил Таллинское высшее военно-политическое строительное училище. В 1997 году — Современный гуманитарный институт по специальности "Юриспруденция". Награждён ведомственными медалями Минобороны.