Глава Гусева Гацук покидает свой пост
Администрация Гусевского городского округа
Фото с сайта admgusev.ru
Глава Гусевского городского округа, председатель совета депутатов Вячеслав Гацук сообщил, что покидает свою должность. Эту информацию Клопс.Ru подтвердили в горсовете Гусева.
"Он объявил об этом во время заседания совета депутатов. Официальное решение принято", — сказали в горсовете. И.о. председателя стал Андрей Гнездилов.
Вячеслав Гацук. Фото с сайта gov39.ru
Оперативно получить комментарий Вячеслава Гацука не удалось.
Согласно данным Rugrad.Eu, Гацук объяснил
своё решение отсутствием выстроенных рабочих отношений с исполнительной властью и главой администрации Евгением Михайловым. Покидающий пост чиновник сохранил за собой депутатский мандат.
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