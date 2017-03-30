Глава Гусева Гацук покидает свой пост

Глава Гусевского городского округа, председатель совета депутатов Вячеслав Гацук сообщил, что покидает свою должность. Эту информацию Клопс.Ru подтвердили в горсовете Гусева.



"Он объявил об этом во время заседания совета депутатов. Официальное решение принято", — сказали в горсовете. И.о. председателя стал Андрей Гнездилов.

Вячеслав Гацук. Фото с сайта gov39.ru

Оперативно получить комментарий Вячеслава Гацука не удалось.