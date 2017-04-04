Путин освободил от налогов попавших под санкции граждан
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет в особых случаях не декларировать доходы и не платить налоги гражданам, попавшим под санкции. Соответствующий закон размещён
на официальном портале правовой информации.
Действие закона обозначено с 1 января 2014 года. Госдумой он был принят 22 марта 2017 года, а Советом Федерации одобрен 29 марта.
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