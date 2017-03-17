В Госдуме одобрили законопроект об освобождении от налогов граждан, попавших под санкции

Госдума во втором чтении приняла законопроект, позволяющий физическим лицам, в отношении которых введены санкции со стороны иностранных государств, подавать заявления о непризнании себя налоговыми резидентами России. Об этом сообщает газета "Ведомости".



"Согласно поправке, в том случае, если в налоговом периоде в отношении физлица действовали меры ограничительного характера, введённые иностранным государством, такое физлицо независимо от срока фактического нахождения в России может не признаваться налоговым резидентом России, если физлицо в этом периоде являлось налоговым резидентом иностранного государства", — пишет издание.



Перечень санкций, в отношении которых будет действовать поправка, определит правительство. Законопроект придаёт этому положению и обратную силу. Он будет распространён на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.



Для того чтобы не платить налоги в России, граждане, в отношении которых введены санкции, должны подать в налоговый орган заявление. Необходимо будет также предоставить и документы, подтверждающие налоговое резидентство в другой стране.