В Госдуме одобрили законопроект об освобождении от налогов граждан, попавших под санкции
Госдума во втором чтении приняла законопроект, позволяющий физическим лицам, в отношении которых введены санкции со стороны иностранных государств, подавать заявления о непризнании себя налоговыми резидентами России. Об этом сообщает
газета "Ведомости".
"Согласно поправке, в том случае, если в налоговом периоде в отношении физлица действовали меры ограничительного характера, введённые иностранным государством, такое физлицо независимо от срока фактического нахождения в России может не признаваться налоговым резидентом России, если физлицо в этом периоде являлось налоговым резидентом иностранного государства", — пишет издание.
Перечень санкций, в отношении которых будет действовать поправка, определит правительство. Законопроект придаёт этому положению и обратную силу. Он будет распространён на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
Для того чтобы не платить налоги в России, граждане, в отношении которых введены санкции, должны подать в налоговый орган заявление. Необходимо будет также предоставить и документы, подтверждающие налоговое резидентство в другой стране.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.