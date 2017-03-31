В Кремле прокомментировали учения США с участием "русских" статистов
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не следят за учениями армии США с участием русскоговорящих актёров. Его слова передаёт
"РИА Новости".
"В Кремле не следят, у нас есть специальные службы, есть разведка, есть военная разведка. Убеждён, что они обладают всей возможной информацией", — заявил Песков.
Ранее стало известно, что немецкое кадровое агентство, сотрудничающее с вооружёнными силами США и НАТО, ведёт поиск актёров на роль "русских" для учений альянса.
Статистам нужно будет изображать мирное население и носить при этом специальные жилеты с инфракрасными датчиками. При помощи этого оборудования планируется считать, сколько гражданских пострадало в ходе "боевых действий". В Пентагоне заявили, что данные учения не являются подготовкой к каким-либо действиям.
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