В Пентагоне прокомментировали учения с "русскими" статистами

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В нашем центре мы стараемся готовить военнослужащих наиболее близкими к реальности способами, чтобы гарантировать, что они смогут действовать во многих различных ситуациях, — сказал он про объявление о поиске русскоговорящих актёров для учений, которые пройдут на полигоне в конце апреля.
В нашем центре мы стараемся готовить военнослужащих наиболее близкими к реальности способами, чтобы гарантировать, что они смогут действовать во многих различных ситуациях, — сказал он про объявление о поиске русскоговорящих актёров для учений, которые пройдут на полигоне в конце апреля.
Тем не менее, потребовались конкретно - именно русскоговорящие. А не китайцы, например, или корейцы.
Тупые отмазки, всем всё и так предельно понятно...
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