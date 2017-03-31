В Пентагоне прокомментировали учения с "русскими" статистами

Официальный представитель Совместного многофункционального центра по подготовке военнослужащих в Германии капитан сухопутных сил США Крис Брэдли сообщил, что учения на полигоне Хоэфельс в Германии с участием "русских" статистов не являются подготовкой к каким-либо действиям. Об этом пишет "РИА Новости".

В нашем центре мы стараемся готовить военнослужащих наиболее близкими к реальности способами, чтобы гарантировать, что они смогут действовать во многих различных ситуациях, — сказал он про объявление о поиске русскоговорящих актёров для учений, которые пройдут на полигоне в конце апреля.

По словам Криса Брэдли, учения направлены на то, "чтобы американские солдаты и союзники были готовы решать весь спектр проблем, с которыми они могут столкнуться в мире". Представитель Пентагона напомнил, что американские военные и их союзники готовятся на полигоне с 1952 года. "В условиях, когда мир изменился, мы изменили фокус нашей подготовки. В самых недавних учениях приняли участие 1 250 человек из Канады, Чехии, Эстонии, Франции, Венгрии, Германии, Италии, Македонии, Латвии, Нидерландов и Словении", — сказал Брэдли.